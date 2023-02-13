Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Ливенском межрайонном следственном отделе СКР сменилось руководство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Приказом СК РФ на должность руководителя Ливенского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области назначен полковник юстиции Алексей Кураков.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, свой профессиональный путь Кураков начал в органах МВД России. Там он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела следственной части. С 2020 года Алексей Вячеславович служит в органах Следственного комитета Российской Федерации. Перед назначением занимал должность старшего следователя контрольно-следственного отдела следственного управления.

За успешную службу и проявленный в работе профессионализм награжден ведомственной медалью.