Фото: департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

В Орловской области снижается уровень безработицы. За год он уменьшился на 0,2%.

Так, на 1 января 2023 года уровень фиксированной безработицы снизился до 0,6 % (в начале 2022 года он составлял 0,8 %). Количество безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, за год уменьшилось на 700 человек – с 2,7 тысяч до двух тысяч человек.

На сегодняшний день в органах службы занятости состоит 1,9 тысяч безработных.

В этом году на дополнительные меры господдержки орловских работодателей выделено 39,2 миллиона рублей.