В Орловской области четыре человека попали в больницу после лобового ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области четыре человека попали в больницу после лобового столкновения двух легковушек. ДТП произошло 10 февраля на автодороге«Орел-Ефремов».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 24-летний водитель автомобиля "Ваз 211440" ехал в сторону Орла. В районе 60 километра дороги автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Приора" под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП водители обеих машин, 20-летний пассажир "ВАЗа" и девятилетний пассажир "Лады" получили телесные повреждения. Все они были госпитализированы.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 44 ДТП, в результате которых восемь человек получили телесные повреждения.