В Орловской области двум пенсионеркам и ребенку, запертым в квартирах, понадобилась помощь спасателей Фото: Елена Зябкина

В Орловской области двум пенсионеркам и ребенку, запертым в квартирах, понадобилась помощь спасателей. Специалистам пришлось вскрывать замки.

11 февраля пожарные выезжали на улицу Ленина поселка Верховье. Там в одной из квартир оказался запертым ребенок. По прибытию спасатели открыли дверь и передали малыша матери.

Днем того же дня сотрудники МЧС выезжали на улицу Красноармейскую в деревне Первый Кузнечик Малоархангельского района для аналогичной работы. Помощь во вскрытии двери в квартиру требовалась пожилой женщине – ей стало плохо. Пожарные открыли дверь и передали пенсионерку бригаде скорой медицинской помощи.

Около пяти часов вечера помощь необходимо было оказать на улице Васильевской города Орла. Спасателям вновь нужно было вскрыть дверь квартиры, где находилась пожилая женщина, которой требовалась помощь. Они также передали орловчанку врачам скорой помощи.

По данным пресс-службы МЧС региона, всего в эти выходные помощь спасателей населению понадобилась 13 раз