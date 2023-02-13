Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Во Мценском районе благоустроят дворовые и общественные территории. Реставрация будет проводиться в рамках регионального проекта.
Об этом рассказала глава Мценского района Екатерина Ерохина.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2018 года в трех сельских поселениях Мценского района.
За пять лет в районе отремонтировали восемнадцать дворовых и четыре общественные территории. Например, в прошлом году были благоустроены четыре объекта.
На этот год запланировано отремонтировать два двора и две общественные территории.