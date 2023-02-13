Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Во Мценском районе благоустроят дворовые и общественные территории. Реставрация будет проводиться в рамках регионального проекта.

Об этом рассказала глава Мценского района Екатерина Ерохина.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2018 года в трех сельских поселениях Мценского района.

За пять лет в районе отремонтировали восемнадцать дворовых и четыре общественные территории. Например, в прошлом году были благоустроены четыре объекта.

На этот год запланировано отремонтировать два двора и две общественные территории.