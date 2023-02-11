В Орловской области появился женский клуб «Ты не одна» Фото: Елена Зябкина

В Орловской области появился женский клуб «Ты не одна». Он будет помогать женщинам попавшим в трудную психологическую ситуацию.

Такой информацией поделилась руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.

Идея создания женского психологического клуба, по словам чиновницы зародилась в связи с большим числом обращений в Семейный МФЦ женщин и девушек,испытывающим трудности в отношениях с противоположным полом, детьми и родителями. Многим сложно найти себя и определиться со своей реализацией. Из-за этого женщины часто испытывают чувства беспомощности, растерянности, апатии и одиночества.

Клуб «Ты не одна» создаст бережное, принимающее пространство для женщин, где можно поделиться своими чувствами и переживаниями.

Группы формируются небольшие – в постоянном составе и не более 10 человек. Встречи клуба проходят раз в месяц. Программа рассчитана на 8 занятий.

В группу можно записаться, обратившись к специалистам СМФЦ, или по номеру телефона: 30-34-36.