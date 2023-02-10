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В Орловской области инспектор отдела департамента надзорной и контрольной деятельности получил срок за взятки. Ближайшие 3,5 года он проведет в колонии.

Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Согласно приговору суда, инспектор отдела инженерно-технической работы Управления по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники регионального департамента надзорной и контрольной деятельности признан виновным в превышении должностных полномочий и получении девяти взяток.

Установлено, что с апреля 2020 года по февраль 2021 года осужденный получил через посредника от девяти граждан взятки на общую сумму 168 тысяч рублей. За полученные деньги инспектор регистрировал трактора без их фактического осмотра.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности должностного лица и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям сроком на 3 года, - рассказали в прокуратуре региона.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.