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В Орловской области 1437 медицинских работников получили дополнительную соцвыплату. Общая сумма составила порядка 11 миллионов рублей.

Это первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством с января этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

На сегодняшний день средства перечислены 2,5 тысячам работникам России на общую сумму 21,4 миллионов рублей. Более 11 миллионов поступили на счета 1437 орловских медиков. Всего выплаты осуществлены в 24 регионах страны.

– Работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется. Территориальные отделения Социального фонда перечисляют деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация, – отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.