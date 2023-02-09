Фото: телеканал "Первый Областной"

В экономику Орловской области за пять лет привлечено 328 миллиардов рублей. Инвестиции выросли в полтора раза.

Об этом сообщил во время инвестиционного послания глава области.

Губернатор заявил, что объем инвестиций в 2022 году вырос в полтора раза по сравнению с 2017 годом и составил 67 миллиардов рублей или 113,6 % к уровню 2021 года.

– Вот уже пять лет в ключе максимальной открытости строится инвестиционная политика области. Сегодня мы можем смело говорить, что бизнес не только открыто выражает свое мнение, но и в конструктивном ключе влияет на принятие основных решений по инвестиционному развитию. И как результат нашей общей работы – с 2017 года в экономику региона привлечено 328 миллиардов рублей инвестиций, – отчитался Андрей Клычков.