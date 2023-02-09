Фото: Вячеслав Коваленко
Орловцы будут рыбачить по новым правилам. Они вступают в силу с 1 марта.
Так, в связи с изменениями для рыболовства в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне в Орловской области с 1 апреля по 10 июня запрещен вылов рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук. При этом ловить разрешено только вне мест нереста.
Кроме того, запрещается вылов водных существ, имеющих в свежем виде длину менее:
·90 см – сом пресноводный;
·40 см – жерех, судак, сазан;
·32 см – щука;
·25 см – лещ, язь;
·24 см – подуст;
·10 см – раки.
При этом суточная норма вылова обитателей рек и озер для каждого орловца при осуществлении любительского рыболовства составляет:
·30 экземпляров – раки;
·5 экземпляров – щука;
·3 экземпляра – судак;
·1 экземпляр – сом пресноводный.
Суммарная суточная норма вылова водных обитателей, кроме сома пресноводного, составляет не более 5 килограммов или, например, если вес рыбы превышает 5 килограммов, то рыбакам придется закончить свой промысел на одном экземпляре.