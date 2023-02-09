Фото: Вячеслав Коваленко

Орловцы будут рыбачить по новым правилам. Они вступают в силу с 1 марта.

Так, в связи с изменениями для рыболовства в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне в Орловской области с 1 апреля по 10 июня запрещен вылов рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук. При этом ловить разрешено только вне мест нереста.

Кроме того, запрещается вылов водных существ, имеющих в свежем виде длину менее:

·90 см – сом пресноводный;

·40 см – жерех, судак, сазан;

·32 см – щука;

·25 см – лещ, язь;

·24 см – подуст;

·10 см – раки.

При этом суточная норма вылова обитателей рек и озер для каждого орловца при осуществлении любительского рыболовства составляет:

·30 экземпляров – раки;

·5 экземпляров – щука;

·3 экземпляра – судак;

·1 экземпляр – сом пресноводный.

Суммарная суточная норма вылова водных обитателей, кроме сома пресноводного, составляет не более 5 килограммов или, например, если вес рыбы превышает 5 килограммов, то рыбакам придется закончить свой промысел на одном экземпляре.