Фото: ОРОО "Совет солдатских матерей"

В Орловской области простились с погибшим мобилизованным Андреем Говоровым. Ему было 32 года.

8 февраля в Ливнах Андрея Говорова проводили в последний путь. Похоронили бойца на кладбище села Сергиевское.

Как сообщает «Уездный город Ливны», орловец родился и вырос в деревне Луги Апушкины Ливенского района. Обучался в Сергиевской средней школе. Зарабатывал на жизнь ремонтными и строительными работами.

В октябре 2022 года Андрея Говорова мобилизовали и после боевого слаживания отправили в боевую часть. Погиб орловец 26 января недалеко от города Валуйки Белгородской области. У него остались отец и сестра.

- Добрый, чуткий, порядочный, воспитанный парень. Он был всегда внимательным, дружелюбным человеком, искренним и чистым душой, — говорится в сообщении в «ВК»-аккаунте школы погибшего орловца.