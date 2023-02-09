Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Орловским бойцам СВО передали фронтовой автомобиль. Машину загрузили подарками от Орловщины.

Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях, автомобиль нужен был военнослужащим для оперативного передвижения по линии фронта.

- Мы знаем, что вопрос крайне актуальный на фронте. На передовой очень нужны машины типа Нивы, УАЗа и других подобных марок. Найти их достаточно сложно, пригодные для боевых действий авто разбирают быстро, - отметил Андрей Клычков.

Но найти автомобиль все же удалось. После ремонтных работ его привели в соответствующий для фронта вид.

В ближайшее время машину передадут бойцам. Перед отправкой в зону СВО автомобиль загрузили подарками от Орловщины, положили продукты питания, детские письма, несколько печей для обогрева и приготовления пищи.