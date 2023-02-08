Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле пройдет вечер памяти, посвященный архимандриту Иоанну (Крестьянкину). На мероприятии поделятся воспоминаниями о всероссийском старце.

Вечер памяти «Исповедник веры. Отец Иоанн (Крестьянкин)» состоится 9 февраля в Городском центре культуры. Мероприятие посвящается 17-й годовщине со дня его преставления. Расскажут про архимандрита Иоанна люди, знавшие старца лично.

По информации пресс-службы городской администрации, на вечере памяти выступит Орловский губернаторский камерный хор «Лик», мужской хор Богоявленского собора, православная певица Наталья Куприянова, а также артисты Орловского городского центра культуры.

Кроме того, участникам покажут видеосюжеты об Отце Иоанне, которые расскажут про его жизнь, 60 лет которой он посвятил пасторскому служению церкви.

КОГДА? ГДЕ? 9 февраля, 15 Ул. Комсомольская, 261 «а» (6+)