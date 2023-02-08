Фото: Нина Соколова

В Орле оштрафовали недобросовестного подрядчика за срыв сроков капремонта. По решению суда он выплатит более четырех миллионов рублей.

Нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 50 по улице Октябрьской выявила прокуратура. Договор на ремонт общедомового имущества был заключен летом 2021 года с организацией «Инженерные технологии». Закончить ремонтные работы подрядчик должен был к началу июня 2022 года. В установленный срок оговоренные работы выполнены не были. Здание лишь частично оштукатурили.

- По указанному факту в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

В суде подрядчика привлекли к ответственности и оштрафовали на 4,6 миллиона рублей. Договор с организацией расторгли в одностороннем порядке, после чего она попала в реестр недобросовестных подрядных организаций. На данный момент идет подготовка документации для поиска нового подрядчика.