Фото: пресс-служба Минстроя России

Вице-губернатор Орловской области Бирюков встретился с министром строительства и ЖКХ России. Они обсудили реализацию национальных проектов.

Александр Бирюков и Ирек Файзуллин обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

По итогам прошлого года в регионе введено 374,2 тысяч квадратных метров жилья. С 2019 года по региональной адресной программе переселения из аварийного жилья расселено 26,36 тысяч квадратных метров, в новые дома переехали 1 810 человек.

Кроме того, продолжается дорожное строительство в рамках программы «Стимул», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда».

В Орловскую область планируется направить средства на реализацию региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры с федеральной финансовой поддержкой.