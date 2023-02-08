Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области готовят груз для отправки в Херсон. В него войдет все необходимое для бойцов СВО, сражающихся на этом участке.

О формировании очередной посылки сообщил в соцсетях советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. По его словам, собираемый груз важный и дорогостоящий.

К отправке готовят тепловизоры, ноутбуки, прицелы ночного видения, рации, генераторы, одежду и обувь, газовые плиты и баллоны, печи-буржуйки, инструменты, бензопилы, плащ-палатки, шапки, толстовки, термоодежда, перчатки тактические, разгрузочные жилеты, лекарства, продукты и другие необходимые вещи.

- Уверен – на дальних рубежах в Херсонской области наше участие будет особенно востребованным. Одновременно мы продолжаем формировать другие посылки. Спасибо друзья за ваши добрые сердца, искренние поступки, за веру, любовь и поддержку Родины! Вместе мы – сила!, - написал Сергей Лежнев.