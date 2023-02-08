Фото: соцсети Орловского полесья

На Орловщине заметили снежных блох. Их можно наблюдать с восьми утра и до семи вечера.

Снежных блох или ногохвосток можно увидеть во время оттепели. Именно в это время на снегу и в лужах талой воды появляется множество мелких насекомых. Ученые уверяют – эти букашки совершенно безвредны для человека и животных.

На одном квадратном метре поверхности снега бывает от 500 до 1000 снежных блошек, поэтому они невольно привлекают внимание многих орловцев. Насекомые выбираются на поверхность снега примерно в середине февраля, а в начале апреля уже исчезают, возвращаясь в лесную подстилку.

Ногохвосток можно наблюдать с 8 утра до 17-19 вечера, в зависимости от погоды. Причины этого своеобразного явления из жизни насекомых еще недостаточно ясны. Натуралисты предполагают, что образующаяся под снегом талая вода, выгоняет снежных блох на поверхность снега.