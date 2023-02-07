Орловский суд лишил прав мужчину, состоящего на наблюдении в наркодиспансере

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В Орловской области суд лишил прав мужчину с медицинскими противопоказаниями к вождению. Прекратить действие водительского удостоверения попросил прокурор.

Вопросы по исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения возникли у прокуратуры Урицкого района. Так, местному жителю, состоящему на наблюдении в наркодиспансере с 2020 года, поставили диагноз, который входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. К слову, права мужчина получил еще в 2014 году, срок действия которых закончится только в следующем году.

- Управление транспортными средствами указанным лицом создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения, в связи с чем прокурор обратился в суд с административным заявлением о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами, признании недействительным его водительского удостоверения, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Требования прокурора районный суд удовлетворил.