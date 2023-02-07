В Орле собирают старые ноутбуки для бойцов СВО Фото: Ирина КАБАНОВА

В Орле собирают старые ноутбуки для бойцов СВО. С просьбой передать технику обратился советник губернатора Лежнев.

Сейчас на фронте, по словам Сергея Лежнева, бойцам требуются ноутбуки и планшеты, любого состояния и возраста, главное – рабочие.

Орловцы могут передать старые, ненужные, но рабочие ноутбуки и планшеты в Центр «Патриот57» по адресу улица Привокзальная, 8 или администрацию Орловского муниципального округа – улица Полярная, д 12.

– У кого-то они лежат дома, забытые и бесполезные, где-то лежат, списанные на производстве. Мы им «дадим вторую жизнь» – обновим, настроем и оперативно отправим нашим бойцам, туда, где техника пригодится для выполнения боевых задач, – обратился к жителям региона губернаторский советник.