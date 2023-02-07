Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Глазуновском районе школьные автобусы проверили на безопасность. Мероприятие по контролю проведено в связи с обновлением автопарка.

Сотрудники орловской госавтоинспекции проверили техническое состояние транспортных средств, перевозящих школьников, и наличие всех необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Особое внимание полицейские обратили на исправность ремней безопасности, тормозной системы, внешних световых приборов, оснащенность автобусов тахографами, износ протектора шин, работоспособность проблесковых маячков оранжевого цвета и другие параметры, влияющие на безопасность перевозки маленьких пассажиров.

Проверяющие предупредили водителей о недопущении перевозки несовершеннолетних без использования ремней безопасности. В случае выявления нарушений, полицейские будут принимать административные меры воздействия не только к ним, но и к владельцам данных транспортных средств.

Кроме того, с водителями автобусов, стражи дорожного порядка провели профилактические беседы о строгом соблюдении правил дорожного движения.