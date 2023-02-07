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Орловская область заняла 44 место в рейтинге регионов России по вкладам населения. В среднем на орловца приходится более 150 тысяч рублей вкладов в банках.

Данные по регионам страны опубликовал РИА рейтинг. По состоянию на 1 декабря 2022 года в пересчете на одного жителя региона объем вкладов населения в банках в среднем составляет 158,3 тысяч рублей.

Таким образом, средние сбережения орловцев примерно равны доходам за пять месяцев. Среднедушевой прирост вкладов жителей региона за последние 12 месяцев составил 6,3 %.

Лидирует в рейтинге с большим отрывом Москва (миллион рублей на человека) за счет высокой концентрации самых состоятельных граждан страны, которые формируют свои сбережения в столице. Второе место занимает Санкт-Петербург (553 тысяч рублей), третье - Ненецкий АО (506 тысяч рублей). При этом, меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (13,6 тысяч рублей) и Чеченской Республике (17 тысяч рублей).