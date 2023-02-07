Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле проиндексировали расходы на погребение. Стоимость похорон выросла на 829 рублей.

Такое решение было принято 7 февраля на внеочередной сессии горсовета Орла. Коэффициент индексации составил 1,119. Соответственно с 1 февраля 2023 года гарантированные услуги стоят 7793,48 рубля. Ранее тот же перечень обходился в 6964,68 рубля.

В эту сумму входят услуги по оформлению документов, необходимых для погребения, предоставлению и доставке гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозке тела умершего на кладбище (в крематорий), погребению (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

Услуги по погребению, указанные в перечне, в Орле возложены на муниципальное предприятие «Ритуально - обрядовых услуг г. Орла».