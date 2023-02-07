Орловская область получит более полумиллиарда рублей на создание комфортной городской среды

Фото: проект «Связующая нить» пгт Змиевка

Орловская область получит более 520 миллионов рублей на создание комфортной городской среды. Всего финансирование получат 80 муниципалитетов из 48 регионов.

Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

На реализацию проектов, победивших в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, будет направлено более семи миллиардов рублей.

Таким образом, финансирование получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Орловской области на эти цели дополнительно выделено 170,8 миллиона рублей.

– За все время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов, – отметил Михаил Мишустин.

Напомним, по итогам внеочередного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлом году победителями стали два муниципальных образования Орловской области. Это Ливны, они получат 90 миллионов рублей на реализацию проекта «Бульвар Октябрьский», и поселок Змиевка Свердловского района – 80,8 миллионов рублей на проект «Связующая нить».

Средства будут направлены на реализацию проектов, которые были утверждены и поддержаны местными жителями.