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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 6:27

В Орле будут судить машиниста бульдозера, насмерть сбившего мужчину

Трагедия произошла летом 2022 года
Ирина КАБАНОВА
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста бульдозера, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствием установлено, что обвиняемый 8 июля 2022 года ночью управлял бульдозером на территории мусороперегрузочной станции, расположенной в Заводском районе Орла. Мужчина нарушил действующие на предприятии инструкции и сбил человека. От полученных травм пострадавший впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.