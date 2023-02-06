В Орле открылась фотовыставка «Своих не бросаем»

Фото: Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство»

2 февраля в Орловском государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство» открылась выставка фотографий «Своих не бросаем». Она посвящена Дню защитника Отечества.

Экспозиция выставки состоит из кадров, связанные с разнообразной помощью бойцам СВО, семьям беженцев из ДНР и ЛНР, а также с памятью Героев, отдавших свои жизни ради защиты Родины.

На выставке также представлены материалы Орловской митрополии и Добровольческого отряда "Сила V правде" . Это кадры с передовой, письма и гуманитарная помощь, собранные орловцами, встречи духовенства и представителей власти с мобилизованными и действующими солдатами, а также кадры с передачи наград семьям орловских Героев России, погибших на поле боя.

Помимо этого, на выставке можно увидеть фото из архива театра: выездные театральные представления для детей в ПВРах, гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра, изготовление тактических носилок в пошивочном цехе "Свободного пространства" и приезд ребят из семей беженцев на новогодний праздник.

- Все фотографии нашей выставки объединяет одна мысль: человек остается человеком! Даже в самые трудные времена мы не бросаем своих! Будь то поднятие боевого духа или реальная помощь, доставленная адресно тем, кто в ней нуждается, - говорится в сообщении театра в соцсетях.

Ознакомиться с экспозицией орловцы смогут вплоть до конца февраля.