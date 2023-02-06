Фото: правительство Орловской области

В Хотынце благоустроят Привокзальную площадь. Исполнитель еще не найден.

Помимо Привокзальной площади, в поселке благоустроят дворовую территорию жилого дома № 24, расположенного на улице имени Сергея Поматилова. Как сообщает районная газета «Трибуна хлебороба» работы будут проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Для благоустройства Привокзальную площадь выбрали жители Хотынца путем проведения общественного голосования, дворовая территория будет отремонтирована в порядке подачи заявления на участие в муниципальной программе.

Проектно-сметная документация уже подготовлена. Сейчас сотрудниками государственной экспертизы проводится проверка достоверности определения сметной стоимости благоустраиваемых объектов. При получении положительного результата проверок будет подготовлена документация для проведения конкурса по выбору подрядчика на строительные работы.