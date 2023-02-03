Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Орловский храм помог двухлетнему ребенку избавиться от приступов удушья. Для малыша приобрели специальный аспиратор.

В социально-благотворительную службу Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла обратилась мама двухлетнего Димы. Женщина рассказала, что ее сын страдает заболеванием дыхательных путей. Из-за спаек мокрота из легких не выводится, поэтому малыш не может полноценно дышать и часто мучается приступами удушья.

Облегчить жизнь ребенку могло только специальное устройство для отсасывания мокроты, но купить его самостоятельно у семьи не было возможности.

- По благословению настоятеля Успенского собора иерея Димитрия Никулина необходимый портативный аспиратор для ребенка приход заказал в тот же день. Вчера аппарат пришел в Орел, работники храма сразу же вручили его маме Димы.Теперь малыш сможет дышать полноценно, - рассказали в информационно-аналитическом отделе орловской митрополии.