Фото: Ольга Супонева

В Орловской области провели ремонт в ликвидируемой школе. На работы потратили более 600 тысяч рублей.

Нарушение обнаружили аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области в ходе проверки эффективности использования средств, выделенных на ремонт в нескольких образовательных учреждениях региона.

Проверка коснулась Туровской основной школы Верховского района, Столбищенской средней школы Дмитровского района, Юрьевской средней школы Хотынецкого района, Успенской СОШ имени Мильшина Ливенского района и Центра творчества Новосильского района.

Выяснилось, что в Столбищенской школе проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию образовательного учреждения. При этом в 2021 году там обустроили теплое санитарно-бытовое помещение. Проверяющие пришли к выводу, что бюджетные деньги в сумме 605,2 тысяч рублей, направленные на эти цели, использованы неэффективно.

Нарушения выявили и в других образовательных учреждениях. Так, в Туровской и Успенской школах, а также Центре творчества были приняты невыполненные работы на общую сумму 559,5 тысяч рублей.

Аудиторы заметили, что начальная цена контракта по капитальному ремонту здания Центра творчества была завышена на 368,5 тысячи рублей. Вместе с тем ПСД на ремонт Успенской СОШ не доводилась современных требований и не переутверждалась, несмотря на превышение допустимого интервала времени между утверждением проекта и началом ремонта. Кроме того, в этих образовательных учреждениях необоснованно включено и оплачено зимнее удорожание на 302 тысячи рублей. Деньги были потрачены на работы, которые подрядчики выполняли при положительной температуре.

Проверяющие выяснили, что в Успенской школе были оплачены непредвиденные работы и затраты на 201,9 тысяч рублей. Еще 118 тысяч рублей в этой же школе ушло на затраты без калькуляции по возведению временных зданий и сооружений.

Также, по информации аудиторов, в Туровской и Юрьевской школах

не провели промежуточную приемку выполненных работ на общую сумму 16,7 тысяч рублей.

По результатам проверки директорам образовательных учреждений и главе регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексею Субботину внесены представления.