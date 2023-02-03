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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:27

Тургеневский мост в Орле стал более освещенным

На переправе поставили в два раза больше фонарей
Елена Зябкина
Фото: соцсети Юрия Парахина

Фото: соцсети Юрия Парахина

Тургеневский мост в Орле стал более освещенным. На переправе поставили в два раза больше фонарей.

Автомобилисты наверняка обратили внимание, насколько ярче стал Тургеневский мост.

Орловцам теперь более комфортно стало ездить через Орлик из одного района в другой. В рамках ремонтных работ, на Тургеневском мосту заменили освещение.

По словам мэра города Юрия Парахина, лампы не только сами по себе светоэффективнее, но еще их стало вдвое больше – 66 вместо 33, по две на кронштейне. Кроме того, рабочие заменили холодное свечение на теплое.

Ближе к лету еще четыре категорированных моста ждет преображение. Это Октябрьский, Лужковский, Раздольный и путепровод 378 километр на улице Михалицына. На них, а также на мосту Дружбы предстоит подсветить и подмостовое пространство.

– Для этого будем использовать лампы, которые сейчас снимаем с проезжей части. В проекте реконструкции Красного моста также предусмотрены более мощные фонари, – отметил Парахин.