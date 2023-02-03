В Орле спасатели вызволили из квартир двух пенсионерок

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вчера вечером сразу двум пожилым женщинам понадобилась помощь медиков и МЧС.

Первый случай произошел на улице Лазо. К специалистам обратилась орловчанка и просила открыть дверь в квартиру, в которой находилась ее пожилая мать. Пенсионерка не выходила на связь. Когда пожарные открыли дверь, то внутри они обнаружили 76-летнюю женщину, которая была без сознания. Ее срочно передали врачам скорой помощи для экстренной госпитализации.

После, около десяти вечера подмога спасателей понадобилась пожилой орловчанке, проживающей на улице Машкарина. Соседка просила открыть дверь в квартиру, из которой доносились просьбы о помощи. Войдя в жилище, пожарные оказали содействие 81-летней женщине и передали ее врачам для срочной госпитализации.