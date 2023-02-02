В обновление коммунальной инфраструктуры Орловщины вложат более 900 миллионов рублей

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На модернизацию коммунальной инфраструктуры Орловщины направят более 900 миллионов рублей. Деньги предусмотрены на 2023 и 2024 годы.

Такая информация была озвучена на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которую провел зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В этом году на модернизацию региональных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения будет выделено 208,5 миллионов рублей. За эти деньги планируют обновить более 46 километров инженерных сетей и построить два объекта. В 2024 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 695 миллионов рублей. В планах обновить более 48 километров сетей и построить 4 объекта.

По итогам реализации этой программы аварийность коммунальной инфраструктуры в регионе будет снижена на 5,9%.

«Софинансирование программы обеспечивается средствами областного и муниципального бюджетов, а также внебюджетными источниками. Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, составит 10923 человека», - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.