Орловским медикам начали перечислять президентские соцвыплаты

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Орловским медикам начали выплачивать президентские соцвыплаты. В список получателей может войти персонал 36 медучреждений региона.

Об этом накануне сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях. По словам главы региона,

на выплату могут рассчитывать медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи.

Сумма начислений будет варьироваться от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей на человека.

«Информацию по порядку начисления новых федеральных социальных выплат можно получить у руководства медучреждений», - уточнил Андрей Клычков.

Первые зачисления поступят медикам уже на этой неделе. Средства будут автоматически переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду представит медорганизация.