Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Орловский онкодиспансер получил новый томограф. Стоимость аппарата составляет 81,5 миллионов рублей.

О поступлении в медицинское учреждение комбинированной совмещенной системе однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа во время прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Система предназначена для проведения сцинтиграфии – современного метода лучевой диагностики. Метод используется для оценки функционирования различных органов и тканей. Сцинтиграфия позволяет распознавать патологический процесс на ранних стадиях заболевания, до того момента, как болезнь успела себя проявить.

– С учетом санкций сдвинулся срок поставки оборудования, однако теперь оно поступило на вооружение орловских медиков, – поделился Андрей Клычков.