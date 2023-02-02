Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"
Орловский онкодиспансер получил новый томограф. Стоимость аппарата составляет 81,5 миллионов рублей.
О поступлении в медицинское учреждение комбинированной совмещенной системе однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа во время прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Система предназначена для проведения сцинтиграфии – современного метода лучевой диагностики. Метод используется для оценки функционирования различных органов и тканей. Сцинтиграфия позволяет распознавать патологический процесс на ранних стадиях заболевания, до того момента, как болезнь успела себя проявить.
– С учетом санкций сдвинулся срок поставки оборудования, однако теперь оно поступило на вооружение орловских медиков, – поделился Андрей Клычков.