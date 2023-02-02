Фото: соцсети Юрия Парахина

Мэр Орла оценил масштабы весенней вырубки деревьев. Городская администрация определила основные направления сезонной уборки.

Юрий Парахин накануне провел объезд города, в рамках которого оценил загрязненность и внешнее убранство улиц Орла. Об этом он сообщил в соцсетях. Особое внимание глава города уделил деревьям, произрастающим в областном центре.

– В одни требуется вдохнуть новую жизнь, подняв крону, другие же – аварийные, сухие, больные и нарушающие СНиП мы продолжим сносить, – пояснил Парахин.

Орловский мэр уверяет, что на улицы города будут высаживаться и молодые растения. Им подыщут «наиболее удачные места».

Кроме того, городской управляющий отметил необходимость уборки шин и ограждений с центральных улиц. Парахин подчеркнул, что эта проблема в большей степени касается частного сектора.

– В городе организован еженедельный сбор покрышек и вывоз их для утилизации. Если обладаете информацией, откуда их надо убрать, – дайте мне обратную связь, – отметил орловский мэр.