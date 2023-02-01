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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:24

Суд вынес приговор шестерым орловцам

Они незаконно организовали казино
Елена Зябкина
Суд вынес приговор шестерым орловцам

Суд вынес приговор шестерым орловцам

Фото: Елена Зябкина

Сразу шестеро жителей областной столицы оказались на скамье подсудимых. Их обвинили в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Суд установил, что приятели с апреля 2020 года по апрель 2021 года незаконно проводили в Заводском районе города Орла азартные игры. Для этого осужденные использовали игровое оборудование и интернет, вне установленной игорной зоны.

В итоге, в зависимости от роли каждого, судом назначены наказания в виде штрафов в размере от 1 миллиона рублей, до лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно.