Фото: пресс-служба Орловского областного суда

Орловский судья перешел в Верховный суд РФ. Сергей Кузьмичев до 2019 года работал в областном суде.

Судьей Верховного суда РФ Сергей Кузьмичев стал согласно постановлению Совета Федерации от 25 января этого года.

До назначения судьей Верховного суда он занимал должность зампредседателя Второго кассационного суда общей юрисдикции.

После службы в Вооруженных силах в 1995 году Кузьмичев окончил Украинскую юридическую академию (Харьковский юридический институт).

С 1995 по 1998 годы Кузьмичев работал следователем Орловской межрайонной природоохранной прокуратуры, следователем, старшим помощником Мценской межрайонной прокуратуры. С 1998 по 2003 годы - прокурором Верховского района Орловской области. После чего, с 2003 года работал судьей Железнодорожного районного суда Орла, а с июля 2004 года – судьей Северного райсуда. С 2008 года был судьей облсуда. В 2014 году он был председателем судебного состава судебной коллегии по уголовным делам. Затем, с 2010 по 2015 годы он избирался председателем квалификационной коллегии судей Орловской области.

И уже в 2015-2019 годах Сергей Кузьмичев работал зампредседателя Орловского областного суда.