Фото: соцсети Владимира Ивановского

Готовность школы на Зеленина в Орле за два месяца сократилась на 22%. На объекте задействована почти сотня работников.

О готовности самой вместительной школы в Орле рассказал в соцсетях заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский. Чиновник сообщил, что здание будушего учебного заведения готово на 58%, хотя еще в начале декабря в мэрии Орла сообщали, что готовность объекта составляет 80%. При этом фасад здания был готов на 90%.

Владимир Ивановский также поведал, что завершение строительно-монтажных работ планируется осуществить в контрактные сроки до 30 мая 2023 года.

"На объекте завершены работы по устройству внутренних сетей и внеплощадочных инженерных сетей канализации, водоснабжения, ведутся работы по благоустройству и монтажу спортивного оборудования, установлена трансформаторная подстанция, смонтирована котельная и дымовая труба котельной, идет отопление всех четырех блоков (за исключением двух спортивных залов). Продолжаются отделочные работы", – уточнил зампреда области по развитию инфраструктуры.

Напомним школа на улице Зеленина будет вмещать 1 225 детей. Основное здание учебного заведения будет состоять из двух корпусов – для начального и старшего звеньев. Общая площадь – 27 тысяч квадратных метров. Срок завершения работ – июнь этого года.