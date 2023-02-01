Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловских дошколят посвятили в «Спасарики». В ряды кадет – спасателей были приняты 13 девочек и мальчиков.

Торжественная церемония посвящения воспитанников детского сада № 79 «Сказка» в члены кадетского отряда «Спасарики» прошла 31 января в Военно-историческом музее города Орла.

На мероприятии собрались сотрудники регионального МЧС, родители дошколят, воспитанники класса подготовки кадет-спасателей школы № 2 города Орла и сотрудники музея. Под апплодисменты присутствующих строевым шагом в центр зала вышли главные герои дня - будущие «Спасарики». Они поприветствовали гостей стихами про кадетов и зажигательным танцем.

Перед облачением в свою первую кадетскую форму маленькие орловцы пообещали овладеть навыками и умениями безопасного поведения, не оставлять в беде товарищей, приносить пользу и расти патриотами страны.

После клятвенных слов начальник Главного управления МЧС по Орловской области Александр Новиков, Сергей Швец и сотрудники чрезвычайного ведомства надели на детсадовцев береты и накидки с символикой МЧС России. А затем юным кадетам вручили подарки.

Завершилась церемония передачей новоиспеченным кадетам знамени «Спасариков».

Отметим, что отряд «Спасарики» на Орловщине существует уже десять лет. За это время сотни детей познали правила безопасного поведения и научились порядку действий в экстремальных ситуациях.

Первые выпускники "Спасариков" уже стали школьниками, но время, проведенное в отряде, вспоминают с теплом. Даниил Степных, пробывший в "Спасариках" два года, рассказал, какие знания успел приобрести за это время.

- Воспоминания хорошие. Мы ездили по многим экскурсиям, учили правила о том, что зимой нельзя выходить на лед, так как он может быть тонким, летом нельзя ходить одним на речку, потому что можно утонуть, а ночью нельзя гулять одним, - поделился Даниил.

Оказалось, что "Спасариком" мальчик решил стать, вдохновившись работой своего отца Александра Степных. Он служит заместителем начальника поисково спасательной службы, начальником поисково-спасательного отряда "Водный". Глядя на подрастающего сына, Александр признался, что гордится им и его выбором.

- Иногда бывают такие ситуации, когда ты хочешь перейти дорогу там, где нельзя. Он всегда меня останавливает и говорит: "Папа, этого нельзя делать". Я горд, что у меня растет такая смена, - рассказал Александр.

Теперь правила безопасного поведения предстоит изучить еще 13 детям. Помогать им в этом будут сотрудники МЧС и областной поисково-спасательной службы.