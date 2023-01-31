Фото: Управление труда и занятости Орловской области

Более тысячи безработных орловцев прошли обучение. Они освоили 97 популярных профессий.

Об этом сообщает региональное Управление труда и занятости. Так, в прошлом году на обучение направили 1045 безработных жителей области. Орловцы учились работе на маркет-плейсах, осваивали профессию IT- рекрутеров, графических дизайнеров, медсестер, парикмахеров, поваров, портных, бухгалтеров, психологов, программистов, юристов, водителей и другим профессиям.

Для организации обучения со службой занятости сотрудничали 37 орловских организаций, в числе которых университеты, техникумы и учебные центры. Формы подготовки будущих работников использовались разные: от дистанционных технологий и до очного обучения.

В этом году в учебном центре службы занятости уже начали обучать первые группы портных, охранников, специалистов по ламинированию ресниц и маникюру. К обучению приступили свыше 120 орловцев.