Фото: администрация города Орла

Орловский ансамбль стал призером всероссийского чемпионата. Хореографический конкурс проводится девятый год подряд.

На Всероссийский чемпионат по народным танцам им. М.М. Кольцовой от области отправился младший состав ансамбля «Цветы планеты» из Орловской детской хореографической школы имени Э.М. Панковой. Юные танцоры стали бронзовыми призерами соревнования.

Примечательно, что конкурс танцевальных коллективов охватывает все федеральные округа России.

«Получить бронзовую награду на конкурсе такого высокого уровня было для нас неожиданностью! С нами соревновались сильные, яркие, очень интересные коллективы со всей страны. И, тем не менее, наши девочки были отмечены жюри! Это дает стимул развиваться дальше и двигаться к новым вершинам!» - прокомментировала выступление балетмейстер ансамбля, преподаватель школы Алена Шпакова.