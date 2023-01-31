Орловских чиновников заставили отремонтировать разрушающуюся на глазах школьную столовую

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области чиновников заставили отремонтировать школьную столовую. Иск в суд подала прокуратура.

В ходе проверки МБОУ «Новополевская ООШ» в Глазуновском районе специалисты надзорного ведомства установили, что в здании школьной столовой протекает крыша, разрушается потолочное покрытие, а на стенах отслаивается краска.

- В целях защиты прав учащихся школы прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании администрации Глазуновского района и МБОУ «Новополевская ООШ» выделить финансирование и обеспечить выполнение работ по ремонту кровли и помещений школьной столовой, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Районный суд удовлетворил исковые требования. В настоящее время кровлю здания и помещения школьной столовой капитально отремонтировали.