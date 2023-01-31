Фото: Ольга Супонева

В орловских школах вновь идут эвакуации. В учебные заведения второй день подряд поступают сообщения о минировании.

Школы города уже второй день не могут проводить занятия в полноценном режиме. Ложные сообщения о минировании заставляют школьников покидать учебные места и в срочном порядке эвакуироваться на улицу. На данный момент неизвестно точное количество учебных заведений, которым поступили сообщения такого рода.

"Сигналы поступают по школам избирательно, но мы работаем на опережение и в том числе силами сотрудников школ, детских садов и дошкольных учреждений проверяем здания на наличие подозрительных предметов. К работе подключены все правоохранительные органы", - прокомментировали ситуацию в администрации Орла.

Напомним, вчера из-за сообщений о минировании в областной столице эвакуировали 17 школ.