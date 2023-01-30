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Орловская область отправила бельгийцам полтысячи тонн льна. Экспортируемая продукция прошла проверку на качество.

Партию семян масличного льна весом 506 тонн отправили в Королевство Бельгия в январе 2023 года. Продукцию, выращенную на территории Орловской области, направят на пищевые цели.

- По результатам предотгрузочного контроля продукция полностью соответствовала требованиям страны-импортера и условиям контракта,

- пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Специалисты ведомтсва не выявили в экспортируемых партиях карантинных вредных организмов. На товар оформлено 35 фитосанитарных сертификатов.