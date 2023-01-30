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Орловский Росздравнадзор заблокировал шесть сайтов, продававших лекарства. Рецептурные препараты, выставленные на сайтах, не были предназначены для амбулаторного лечения.

Такой информацией на аппаратном совещании поделился руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Орловской области Михаил Михейкин.

Среди медикаментов числились таблетированный препарат для прерывания беременности, стероидные препараты и препараты инсулина.

Чиновник сообщил, что в течение прошлого года территориальный орган проводил выборочный контроль качества лекарств.

«За 2022 год было проведено 12 контрольных мероприятий – выборочный контроль в четырех медицинских организациях и семи аптечных организациях государственной и частной формы собственности. По результатам выборочного контроля нарушений обязательных требований не установлено», – рассказал Михаил Михейкин.