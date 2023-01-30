Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Покровский район благоустроят за 42 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на комплексное развитие сельских территорий.

Реализация мероприятий проекта «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» продолжается в Покровском районе.

В 2023 году объем финансирования проекта составит 42 миллиона рублей. Средства будут направлены на строительство сетей наружного электроосвещения, благоустройство водозаборного узла, газорегуляторного пункта, устройство основания участка автомобильных дорог.

Напомним, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в поселке Покровское в 2022 году осуществлялся первый этап строительства сетей инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог на территории площадки малоэтажной застройки в районе Эдельвейс.

Общая стоимость проекта составляет 227 миллионов рублей, при этом работы должны будут закончены в 2025 году. Проект предусматривает обустройство площадки под строительство 142 домов, в том числе 20 домов для работников АПК.

В прошлом году объем финансирования данного проекта составил 39,8 миллионов рублей.