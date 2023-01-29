Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Кромах появится скейт-парк и памп-трек. Строительные работы планируют завершить летом 2023 года.

Об этом в интервью районной газете «Заря» рассказал глава Кромского района Андрей Усиков. По его словам, площадку для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, построят в рамках благоустройства общественной территории – «Укромный парк «Земля Вятичей».

Помимо скейт-парка и памп-трека в парке появится летний кинотеатр, велотрек, арт-объекты, беседки и качели. Также проектом предусмотрено озеленение территории, ремонт мостика и санузла, а также установка скамеек, беседок и урн. Кроме того, планируется восстановление природного ландшафта с проведением работ по очистке берегов реки Недны.

Завершить благоустройство нового парка планируют до 1 августа 2023 года.

Напомним, что проект реализуют благодаря победе Кромского района на VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Минстроя РФ. Сметная стоимость объекта составляет более 73 миллионов рублей. В ближайшее время Кромской район приступит к поиску подрядчика для выполнения работ.