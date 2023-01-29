Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Ревнивая орловчанка по пьяни зарезала сожителя. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области, в одной из квартир дома, расположенного на Наугорском шоссе в городе Орле было обнаружено тело 36-летнего мужчины. После осмотра и вскрытия тела было установлено, что смерть носит криминальный характер.

Следователи установили и задержали подозреваемую в убийстве. Ею оказалась 32-летняя сожительница погибшего. Женщина рассказала, что вечером 26 января она выпивала вместе с сожителем. В какой-то момент алкоголь закончился и мужчина вышел на улицу, чтобы купить еще выпивки. А когда орловец вернулся домой, женщина на почве ревности ударила его ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине предъявлено обвинение в убийстве.

- Направленное следователем ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено, также продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз, - рассказали в пресс-службе ведомства.