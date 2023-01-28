Фото: правительство Орловской области

В поселке Покровское благоустроят два двора и Святой источник. На ремонт этих территорий выделили почти три миллиона рублей.

Об этом рассказал глава Покровского района Андрей Решетников в интервью газете «Сельская правда». Благоустройство двух дворовых и одной общественной территории в поселке Покровское пройдет в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

В этом году в населенном пункте в порядок приведут двор дома 1 и 3 по улице Волынкина, а также двор дома 35 по улице Лесной. Еще в Покровском благоустроят Святой источник, который находится на улице Дубровинского. Общая стоимость работ составит 2,7 миллиона рублей.

В прошлом году в поселке обновили дворовую территорию дома 2 по улице Зеленый проезд и «Верочкину рощу». В рамках проекта «Народный бюджет» был отремонтирован сквер имени С.Н. Оловенникова.