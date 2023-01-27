Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Юные орловцы привезли три медали с чемпионата ЦФО по брейк-дансу. Ребята завоевали серебро и две бронзы.

В чемпионате и первенстве ЦФО по брейк-дансу приняли участие 164 спортсмена из 15 регионов страны. Соревнования по брейкингу прошли в подмосковном Красногорске.

О заслугах орловских ребят рассказали в областном правительстве. В возрастной категории для девочек от 7 до 9 лет второе место заняла Александра Новикова, а бронзу завоевала Елизавета Филина. Среди спортсменок в возрасте от 10 до 12 лет третьей стала Варвара Денисова.

Также в восьмерку сильнейших брейк-дансеров вошли Алиса Рожкова, Иван Коверзнев, Кристина Кобцева и Руслан Федонин.