Фото: СУПОНЕВА Ольга

Орловчанку осудили за попытку сбыта наркотиков. Девушка хотела продать запрещенные вещества через интернет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Суд установил, что в июле 2022 года 19-летняя преступница, действуя по предварительному сговору с другими лицами, пыталась через «закладки» сбыть наркотическое средство в крупном размере. Однако сделать ей этого так и не удалось - орловчака была поймана полицией, а наркотические средства изъяты.

В итоге Советский районный суд признал девушку виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах через интернет. Молодой наркокурьерше назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.